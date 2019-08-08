شاهد: الملك عبد الله الثاني يترجل من سيارته ويفاجئ الشرطة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يترجل من سيارته الخاصة بعدما أوقف موكبه في أحد شوارع العاصمة عمان.

وفاجأ الملك عبد الله الثاني، أمس الأحد، مجموعة من العاملين في الميدان على دوار الداخلية، من بينهم أفراد من شرطة السير وعامل نظافة أثناء أداء واجبهم، حيث صافحهم، وأثنى على جهودهم وإخلاصهم في العمل.

ورحب ملك الأردن بالتقاط الصور التذكارية، وذلك قبل أن يعود إلى سيارته. وعبر كثيرون عن إعجابهم بتواضع العاهل الأردني، ووقوفه ودعمه لأبناء الوطن.

شاهد بالفيديو: الملك يوقف موكبه عند دوار الداخلية لمصافحة مجموعة من العاملين في الميدان من بينهم شرطيات سير وعامل وطن، ويثني على جهودهم وإخلاصهم في العمل pic.twitter.com/3hxijuH56T — جريدة الغد (@AlghadNews) August 4, 2019