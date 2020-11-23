تداول ناشطون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تنفيذ الأمير الوليد بن طلال، مقلب بمشهور “سناب شات” عسكر القحطاني المعروف باسم “الربع”.

وأظهر الفيديو، الأمير الوليد هو يدخل استراحة في إحدى الجزر بنيوم فيما يبدو بعد ممارسته رياضة الجري مع مجموعة من الأشخاص، وأوعز لهم بالدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها “الربع”.

ودخل مجموعة من الأشخاص على “الربع” الذي كان يستيقظ فيما يبدو من نومه وقاموا بإفزاعه، فيما ظهر من خلفه الأمير الوليد بن طلال ليمازحه.

يذكر ان عسكر القحطاني والمشهور باسم “الربع” معروف بمقاطعه الكوميدية والتي نيشرها عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”.