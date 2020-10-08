انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام مجموعة من اليهود المتشددين في نيويورك بحرق الكمامات .

وذلك للتعبير عن إحتجاجهم على إغلاق معابدهم ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد .

ويظهر في مقطع الفيديو اليهود المتشددين ” الحريديم ” متجمعين في أحد الشوارع ويقومون بحرق الكمامات ثم اشتبكوا مع رجال الإطفاء الذين وصلوا إلى المكان لإطفاء النيران المشتعلة بها وحاولوا منعهم من القيام بذلك .

وكان ” بيل دي بلاسيو ” عمدة مدينة نيويورك قد أعلن عن عزمه إغلاق مدارس عامة ومتاجر وشركات في أجزاء من بروكلين وكوينز وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي .