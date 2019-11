شاهد.. امرأة تنزف دماً تستغيث من اعتداء زوجها عليها في الإمارات

تمكنت شرطة الشارقة في دولة الإمارات من إلقاء القبض على رجل هندي بعد مناشدة زوجته في مقطع فيديو إنقاذها من تعنيفه المستمر لها.



وأوضحت الشرطة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التعنيف.

واستغاثت ياسمينة سلطانة (33 عاما)، وهي والدة لطفلين أحدهما في الخامسة من عمره والآخر عمره عام ونصف، في الفيديو الذي نشرته، إنقاذها من تعنيف زوجها، وظهرت وعينها منتفخة وتنزف دما، مؤكدة أنها ضحية اعتداء مستمر.

Required urgent help …..my name Jasmine sultana I live in UAE Sharjah my husband name is Mohammed khizar ulla ….I have assaulted badly by husband I want help ….. pic.twitter.com/ugp2E6tqm3

— Jasmine Sultana (@JasmineSultan18) November 12, 2019