شاهد .. امرأة صاحبة ال 100 عام تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

نشرت شبكة ” CBS News ” تقريرا مصورا عن سيدة أمريكية تبلغ من العمر 100 عام تدعى ” روز لاندين ” والتي تعمل موظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بولاية تكساس الأمريكية .

وذكر التقرير أن روز لاندين تعمل بدوام كامل من يوم الإثنين حتى يوم الجمعة من كل أسبوع .

وكشفت روز عن سبب عملها في هذا المجال إلى إنها كانت تزور المعرض بإنتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه .. ثم التحقت بالعمل به وظلت تمارس عملها على مدى ال 25 عاما الماضية .

وبسؤاله عن استمرارها في العمل حتى الآن قالت : ” ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئا ما .. أن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد ” .

وأكدت روز لاندين على حبها وحرصها على الاستمتاع بكل دقيقة في حياتها وإسعاد الآخرين .