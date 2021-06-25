أظهر مقطع مصور شجار بالركلات واللكمات بين ٣ أشخاص عند إشارة مرورية في مدينة برمنجهام البريطانية، قبل أن تتدخل امرأة في أواسط العمر لفض الشجار بينهم.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أن الشجار وقع في وقت الظهيرة، حيث خرج شخصان من سيارة “أودي” سوداء وقاما بفتح باب سيارة أخرى متوقفة وتشاجرا مع سائقها.

وأضافت أن الشخصين قاما بتوجيه لكمات وركلات له بعد خروجه لهم من السيارة، ثم قام بتبادل اللكمات والركلات معهما.

ولفتت إلى أن امرأة تدخلت ووضعت نفسها وسطهم وطالبتهم بالتوقف عن ذلك قبل أن يبدأ الشجار في التوقف بعد تدخلها.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشجاعة المرأة التي استطاعت أن توقف الشجار بعد تدخلها.





