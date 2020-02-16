شاهد.. ايفانكا ترامب بالحجاب في مسجد الشيخ زايد الكبير!

ظهرت إيفانكا ترامب، كبيرة مستشاري البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي “الحجاب”، في دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي.

والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لمتحف اللوفر أبوظبي ومن ثم جولتها في جامع الشيخ زايد الكبير حيث ارتدت الحجاب.

The Sheikh Zayed Grand Mosque; a masterpiece of modern Islamic architecture and design.

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📷: AP pic.twitter.com/6zrNqhOQpg — Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 15, 2020

وفي اللوفر، ناقشت إيفانكا التمكين الاقتصادي للمرأة في الإمارات مع سيدات أعمال وريم الهاشمي، وزير الدولة للتعاون الدولي في الإمارات، ونورا الكعبي، وزير الثقافة وتنمية المعرفة، وسارة العامري، وزير الدولة للعلوم المتقدمة.

ومن المقرر أن تلتقي ايفانكا ترامب لاحقا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.