شاهد.. ايفانكا ترامب بالحجاب في مسجد الشيخ زايد الكبير!

ظهرت إيفانكا ترامب، كبيرة مستشاري البيت الأبيض وابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي ترتدي “الحجاب”، في دولة الامارات العربية المتحدة، أثناء مشاركتها في منتدى المرأة العالمي.

والتقطت عدسات المصورين صور نجله الرئيس الأمريكي أثناء زيارتها لمتحف اللوفر أبوظبي ومن ثم جولتها في جامع الشيخ زايد الكبير حيث ارتدت الحجاب.

The Sheikh Zayed Grand Mosque; a masterpiece of modern Islamic architecture and design.

📷: AP pic.twitter.com/6zrNqhOQpg

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) February 15, 2020