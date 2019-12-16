شاهد.. ايفانكا ترامب بالعباءة في قطر!

لفتت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار في قطر، على هامش مشاركتها في منتدى الدوحة 2019.

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وظهرت إيفانكا، السبت 14 كانون الأول 2019، مرتدية عباءة عصرية سوداء مزركشة بخيوط ذهبية عند منطقة الأكتاف.

وخلال مشاركتها في منتدى الدوحة، قالت إيفانكا: “إن 2.7 مليون امرأة في 104 دول مختلفة لا يستطعن العمل في كافة القطاعات كالرجال”.

وأضافت إيفانكا ترامب: “وفي 75 دولة لا يمكن للمرأة تملك العقارات أو حتى استئجارها، ما يعني عدم إمكانية تطوير قدراتها وازدهارها”.

وقالت إيفانكا إن “أهم استنتاجات اليوم الأول هو أن تمكين المرأة في تحقيق الاستقرار وحقوق المرأة في بؤرة مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار التابعة لها”.

وتقود إيفانكا ترامب، برنامج يهدف لدفع 50 مليون امرأة نحو النجاح الاقتصادي في البلدان النامية بحلول عام 2025.