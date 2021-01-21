ظهرت عائلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال خطابه الأخير، قبل أن يغادر العاصمة واشنطن على متن طائرة الرئاسة للمرة الأخيرة.

وحضر أبناء ترامب، وهم إيفانكا وإريك، دونالد جونيور وتيفاني، خلال خطاب والدهم الأخير، وبدا الجميع متأثراً في محاولة منهم للحفاظ على ثباتهم العاطفي.

وظهرت إيفانكا البالغة من العمر 39 عاماً، وهي متأثرة للغاية وتبكي خلال سماعها لخطاب والدها، وبعد أن ترك الميكروفون لزوجته ميلانيا لتُلقي كلمتها الأخيرة للشعب الأمريكي وتودعه، ظهر دونالد جونيور خلال خطاب والده وهو يحاول كبح دموعه.

جدير بالذكر، أن إيفانكا ظهرت مرتدية ثوبًا قديمًا كانت ارتدته من قبل في عام 2017 وتبلغ تكلفته 2.994 دولارا.