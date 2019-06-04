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شاهد.. ايفانكا ترامب تتألق بإطلالة بيضاء ساحرة خلال زيارة والدها لبريطانيا

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ايفانكا ترامب

ايفانكا ترامب

أطلت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، بإطلالة ملكية ساحرة أثناء زيارة والدها للمملكة البريطانية.

فقد ارتدت ايفانكا في احدى اطلالاتها فستان أبيض رائع مكشوف الكتف ، و قرطين على شكل اللؤلؤ، و شنطة يد فضية صغيرة، حذاء ساتان أنيق عليه حليات من الكريستال يصل ثمنه إلى 857 دولار و ذلك خلال تواجدها بوينفيلد هاوس مع أمير والاس و دوقة كورنوال.

ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية صوراً لها تجمع عدة إطلالات لها بأزياء مختلفة خلال الزيارة.

وخلال الليل ظهر الرئيس الأمريكي برفقة زوجته و معه إيفانكا و زوجها على مائدة عشاء مع الأمير تشارلز و أمير ولاس و دوقة كورنوال اللذان حضرا بنهاية الأمسية.

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