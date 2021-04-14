بثت القناة “السعودية”، اليوم الثلاثاء، أول أيام شهر رمضان، الحلقة الأولى من مسلسل “باركود” والذي تضمن حوارًا ساخرًا بين الامين العام لـ “حزب الله” اللبناني، حسن نصرالله، وزعيم “الحوثيين” في اليمن، عبدالملك الحوثي.

وظهر “نصرالله” وهو يزود ميليشيا الحوثي بالأسلحة ويسأل “عبدالملك”، قائلًا له: “عم توصل صواريخكم على الرياض”، ليرد عليه الأخير: “تبغى الصدق كل ما رمينا عليهم قنابل ولا طائرات مسيرة ضربتها وزارة الدفاع حقهم.. ما وصلهم ولا شيء”.

وأضاف “نصرالله” في تعليماته إلى “الحوثي”: “بدي إياكم تركزو لي على المطارات والتجمعات المدنية يعني مولات أحياء سكنية”، فيما أجاب “عبدالملك”: “الحقيقة من يوم ما بدأت الحرب ما نستهدف إلا المدنيين والمطارات والأشياء اللي ما لها دخل في الحرب.. ولا حاجه نفعت معانا”.

ومسلسل «باركود» يقوم ببطولته أسعد الزهراني ومحمد القس ومحمد الجبرتي، ويتناول مشاهد تعبّر عن الواقع وما يطرأ عليه في مواقع السوشيال ميديا.