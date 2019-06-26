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شاهد .. برنامج يسئ إلى ميجان ماركل ويقصد تشويه صورتها

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أثارت شبكة ” BBC ” البريطانية غضب العديد من المشاهدين بسبب برنامجها الجديد الذي يدعى ” الليلة مع فلاديمير بوتين “وهو برنامج دمي .

حيث عرض البرنامج مساء الأحد الماضي للمرة الأولى وقد صورة لدوقة ساسكس ” ميجان ماركل ” تظهرها في هيئة دمية ك ” حثالة المجتمع الإمركي ” وشخصا بغيضا للغاية مما يسئ لميجان ماركل .

ووفقا لما نشرته صحيفة ” ذا صن البريطانية ” أن البرنامج حاول أن يستغل كل فرصة لتشويه صورة ميجان ماركل حيث أظهرها أيضا تكره ” كيت ميدلتون ” .

وعلق رواد الإنترنت والسوشيال ميديا على البرنامج حيث أبدوا اعتراضهم وغضبهم مما قدمه فجاءت التعليقات مثل : ” لم أشاهد سوى دقيقتين فقط من البرنامج وفعلا هما اسوأ دقيقتين شاهدتهما في التليفزيون طوال حياتي ” .

وجاء تعليقا آخر قائلا : ” البرنامج سئ للغاية ويجب إيقافه فورا فتمثيل ميجان ماركل بهذا الشكل مهينا وغير مبرر ” .

وطالب الكثيرين من الجمهور بإيقاف البرنامج وإقالة القائمين على العمل والمشاركين فيه .

 

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