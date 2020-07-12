نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” احتفلت من خلالها بخطوبة ” نادين ” إبنة زوجها النائب ” علاء عابد ” على رجل الأعمال ” محمد العدوي ” .

وظهرت بسمة وهبة في الصورة برفقة زوجها والعروسين .. وكتبت في تعليقها عليها : ” فرحة قلبي نادين أطيب وأجمل البنات بنتي وصاحبتي وأختي وحبيبتي ألف مبروك قراءة الفاتحة يا روح قلبي ” .

وتابعت : ” الله يسعدك ويجعلك قرة عيني أنا وبابا اللي فرحته النهاردة بالدنيا .. بحذرك يا محمد لو زعلتها يوم ” .

كما نشرت بسمة وهبة مقطع فيديو أثناء قراءة الأهل والعروسين للفاتحة وكتبت في تعليقها عليه : ” أنا بقيت حمي تاني .. ألف مبروك لنادين علاء عابد إبنه زوجي قراءة فاتحتها على رجل الأعمال محمد العدوي .. وفرحتي بيها النهاردة ما قلتش أبدا عن فرحتي يوم إبني عبد الرحمن والله يوفقك حبيبتي ” .