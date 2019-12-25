بسمة وهبة تعود للشاشة من جديد

أذاعت قناة ” ON E “الفضائية المصرية مساء يوم أمس الثلاثاء البرومو الدعائي الجديد برنامج ” كل يوم ” والذي سوف تقدمه الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” والإعلامي المصري ” خالد أبو بكر ” .

والمقرر بدء إذاعته في شكله الجديد بداية من الأول من يناير لعام 2020 في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة .. حيث يحل ذلك الثنائي بديلا للإعلامي ” وائل الإبراشي ” والإعلامية ” خلود زهران ” اللذين قدما الموسم الأول من البرنامج .

وظهرت بسمة وهبة وخالد أبو بكر في البرومو وهما يتحدثان عن أهمية الحوار حول مختلف القضايا واحترام الحرية ومناقشة كافة الآراء سواء دار الحديث عن جدوى أحد المشاريع العامة أو الموضوعات الاقتصادية أو قضايا التعليم والصحة وغيرها من الملفات التي تشغل المشاهد .

وبذلك تعود بسمة وهبة إلى العمل من جديد بعد إيقافها لمدة استمرت حوالي سبعة أشهر منذ وقف برنامج ” شيخ الحارة ” بقرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر .