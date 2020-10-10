نشرت الإعلامية المصرية ” بسمة وهبة ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” كشفت من خلاله عن مشاركتها في حملة توعية لمرض سرطان الثدي بالرد على أسئلة المتابعين بناءا على تجربتها الخاصة عند إصابتها به والتعافي منه .

فقالت بسمة وهبة : ” أنا مش بحب اقعد فاضية افكر في الانتظار والشهر ده هو شهر التوعية لمرض سرطان الثدي ومن يوم السبت هكون معاكم الساعة 9 بليل لايف اللي عايز يسألني عن أي سؤال من خلال تجربتي ” .

وتابعت : ” من ناحية الكيمو كنت بعمل إيه .. لما عرفت اتصرفت إزاي .. هرد حتى لو واحدة قالتلي أنا مجروحة أنا مضايقة أنا تعبانة .. وهحاول بنسبة 90% إن يكون معايا دكتور أورام يرد على اسئلتكم الطبية لإني مش دكتورة ” .

وأضافت : ” نفسي أعمل أي حاجة في الدنيا لمرضى السرطان لإن أنا بحبهم وبحس إنهم رفقاء الطريق وأصحابي وبحس بيهم جدا وزملاء وربنا بإذن الله يعدي كل بني أدم مصاب على خير وأنا تحت أمركم ” .

وكتبت بسمة وهبة في تعليقها على الفيديو : ” قررت أحارب معاكم السرطان ” .. وأشارت إلى رابط القناة التي سوف تبث من خلالها اللايف وانتظارها التواصل مع كل مصاب .