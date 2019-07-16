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شاهد بطريقة غريبة.. مشجع جزائري يحتفل بفوز منتخبه في شوارع باريس!

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شاهد بطريقة غريبة.. مشجع جزائري يحتفل بفوز منتخبه في شوارع باريس!

شاهد بطريقة غريبة.. مشجع جزائري يحتفل بفوز منتخبه في شوارع باريس!

أظهر مقطع فيديو، شاب جزائري يحتفل بفوز منتخبه في مسابقات كأس الأمم الأفريقية بطريقة غريبة وعنيفة في الوقت ذاته في الشانزيليزيه بباريس.

وفي الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الشاب وهو ممسك بمنشار كهربائي من خلفه قوس النصر، وقد أدار الشاب المنشار وظل يلوح به في الهواء ويدور به وسط الزحام، ويمكن أن يتسبب هذا المنشار بجروح بالغة إذا لمس أي شخص، كما يمكن أن يمزق أي شيء يلمسه.

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