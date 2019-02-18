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شاهد بعد شهر من الزواج.. مصري يلقي زوجته من البلكونة

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تمكن أهالي أحد شوارع المريوطية بمنطقة الأهرام في محافظة الجيزة المصرية، ظهر اليوم، من إنقاذ زوجة من الموت المحتوم بعدما وصل إلى مسامعهم صوت صراخ شديد من إحدى الشقق.

ولاحظ الأهالي وجود سيدة تمسك بسور حديدي خاص بشرفة إحدى الشقق، فكونوا فريقين الأول اختص بإمساك السيدة والثاني أسفل العقار تحسبًا لسقوطها.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للواقعة، وتم إبلاغ الشرطة التي باشرت الواقعة لفحص البلاغ، والوقوف على تفاصيل الحادث.

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