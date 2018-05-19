شاهد بعد منتج الدجاج.. عمرو خالد يروج لعطور القرشي

بعد أن أثار الداعية الإسلامي عمرو خالد، جدلا على السوشيال ميديا بنشره فيديو على صفحته الرسمية بالتواصل الاجتماعي، والذي أعلن فيه عن منتج الدجاج والذي شارك فيه مع الشيف آسيا عثمان، للترويج لبعض أنواع الدجاج، جاء فيديو آخر للدعاية عن عطور القرشى، الذى وصفه بأنها تتفق مع القيم الإسلامية.

وتعرض عمرو خالد لهجوم من قبل عدد كبير من النشطاء والتهكم عليه وعلى ما تضمنه الإعلان، وكتب عدد كبير من النشطاء مئات التعليقات الهجومية من بينها: “ده برنامج حديث الروح ولا حديث الفرخة – مع كل لقمة من دجاج الوطنية هتاخد 10 حسنات”.

يذكر أن الداعية عمرو خالد ظهر في مقطع مصور أمام الكعبة المشرفة، في سبتمبر الماضي، ظهر فيه على البث المباشر عبر الفيسبوك يخصص فيه الدعاء لمتابعي صفحته وأثار المقطع حينها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنه أول داعية يظهر بهذه الطريقة في البث المباشر، مستدبرًا الكعبة للتواصل مع المتابعين.

وأثارت دعوات الداعية “عمرو خالد” سخرية واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنها تندرج تحت ما سموه “المتاجرة بالدين” بهدف زيادة متابعيه عبر صفحته على الفيسبوك.