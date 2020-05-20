خرجت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” ببث مباشر عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” عقب عودتها من تقديم واجب العزاء للفنانة ” صفاء أبو السعود ” وبناتها في وفاة زوجها رجل الأعمال السعودي ” صالح كامل ” .

وظهرت رضوى الشربيني في مقطع الفيديو من سيارتها وهي تبكي ومتأثرة بشكل كبير فقالت : ” طبعا أنا شكلي تعبان منمتش من إمبارح خالص بس كل حاجة هتعدي .. أنا كويسة أنا زي الفل هو بس الواحد لما حد بيموت أو بيفقد حد بيبقى مضايق وده طبيعي ” .

وتابعت : ” أنا راجعة من عزاء الشيخ صالح كامل .. اتوفى في أيام مفترجة ادعو له ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة .. ودّوا بعض يا جماعة لأن الموت صعب ” .