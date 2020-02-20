شاهد .. بكاء مفيدة شيحة على الهواء

استضاف برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” المذاع على قناة ” cbc ” في حلقة يوم أمس الأربعاء مجموعة من الأصوات النسائية الشابة المتميزة في الإنشاد الديني .

واللاتي قمن بغناء عدد من الأغنيات الدينية الشهيرة خلال الحلقة منها أغنية ” يا نبي سلام عليك ” للفنان ماهر زين التي قامت بغنائها إحدى الفتيات وأصغرهن تدعى ” نجلاء عصام ” .

وأثناء غنائها للأغنية وتفاعل الموجودين مع صوتها وأدائها لم تتمالك الإعلامية ” مفيدة شيحة ” نفسها وبدأت في البكاء .