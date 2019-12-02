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شاهد: تجار المخدرات يخطفون مريض داخل مستشفى في المكسيك .. ومفاجأة عند العثور عليه!

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اقتحمت مجموعة من المسلحين من تجار المخدرات مستشفى مكسيكيًا واختطفوا مريضًا على نقالة في مشهد مروع وثقته كاميرات المراقبة بالمكان. ووفقاً لديلي ميل، فإن 7 أشخاص مدججون بالسلاح اقتحموا مستشفى سالفاتيرا العام في غواناخواتو ، جنوب المكسيك وظلوا يفتشون في الغرف عن الشخص المطلوب.

وأظهر المقطع احتجاز أحد المسلحين لحارسٍ بالمستشفى كرهينة وأرغمه على مساعدته في العثور على هدفه ، فانتقل سريعًا من غرفة إلى أخرى قبل أن يظهر وهو ينقل مريضًا على نقالة من غرفة في أقصى يمين الممر، ودفعوا حارس المستشفى المرعوب إلى الأرض ، قبل أن يفروا من المكان. وفقا للتقارير المحلية ، سرق أعضاء العصابة الهواتف المحمولة لموظفي المستشفى لمنعهم من تنبيه السلطات.

وبعد ساعات عثر رجال الشرطة على إثر بلاغ، على جثة رجل مقتول ومقطعة وضعت على ورقة بيضاء ، إلى جانب رسالة مكتوبة على مربع من الورق المقوى، ولم تنشر السلطات ما قالته الرسالة بالتحديد ، لكن تأكد أن المريض هو المريض الذي نقل من المستشفى في سالفاتيرا.

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