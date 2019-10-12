شاهد .. تجمهر شباب على فتاة سعودية ” بدون عباءة ” في أحد مطاعم الرياض

في واقعة ليست بالواقعة الأولى التي تقوم فيها السعودية المثيرة للجدل ” مشاعل الجالود ” بالخروج والتجول في المطاعم بدون عباءة .

نشرت مشاعل الجالود مقطع فيديو عبر تطبيق سناب شات لخروجها في أحد مطاعم الرياض وبدون عباءة ولكن هذه المرة شهدت تجمهر عددا كبيرا من الشباب عليها .

وتظهر مشاعل في بداية الفيديو برفقة أحد العاملين في المطعم والذي قام بمساعدتها على الخروج من المطعم من الباب الخلفي له وقدمت له الشكر على ما حاول القيام به .

كما وصفت مشاعل ما حدث بإنه ” شئ يخوف ” وغير طبيعي .

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي والتغريدات ” تويتر ” مقطع الفيديو والذين أبدوا إستيائهم منه حيث علق البعض بإنه يجب ردع مثل هؤلاء الشباب لأن هذا التجمهر قد يتكرر مع السائحات الأجنبيات في المملكة العربية السعودية وأن ما حدث لا يستحق كل هذا التجمهر .