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شاهد .. تحت تأثير البنج بعد خروجها من العمليات سيدة تردد : ” صدام إسمك هز امريكا “

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير مقطع فيديو لسيدة عراقية أثناء خروجها من غرفة العمليات وهي تردد عبارات عن الرئيس العراقي الراحل ” صدام حسين ” .

حيث ظهرت السيدة في مقطع الفديو وهي نائمة على سرير ومازالت تحت تأثير البنج وتلوح بيدها وتردد ” صدام إسمك هز أمريكا ” .. ثم بدأت بالصياح بإسم صدام .

فيما حاول أحد الأشخاص تهدئتها ومحاولة منعها من المواصلة أو خفض صوتها ودخل مصور الفيديو في نوبة من الضحك .

وكتب ناشر الفيديو في تعليقه عليه قائلا : ” المقطع محزن لشعب انتهكت حقوقه ولا يستطيع قول الحقيقة إلا إذا بنج أو سكران ” .

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