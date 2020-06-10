أعادت بعض الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” نشر صورة للزوج الأول ل ” غيمان رمضان ” شقيقة الفنان ” محمد رمضان ” .

وأثارت الصورة جدلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الإجتماعي . .حيث تطرقت بعض التعليقات إلى موضوع وأسباب طلاقها وأسباب ارتباط زوجها الثاني بها .

فانقسمت التعليقات بين من تحدث عن أن الحب هو من انتصر في زواجها الثاني على ما ينظر المجتمع به في بعض الأوفات تجاه المرأة المطلقة خاصة ولو لديها طفل كما في حالة إيمان رمضان .

وبين من جاءت تعليقاتهم قاسية معتبرين أن زوجها الثاني تزوجها لأنها شقيقة الفنان محمد رمضان الذي يعتبر من أغنياء مصر .

فجاءت التعليقات مثل : ” حبها عشان أخت أغنى واحد في مصر حاليا ” و ” سلمولي على محمد رمضان وفلوسه حب ايه ” و ” المصالح بتتصالح ” و ” الفلوس بتعمل كتير ” .