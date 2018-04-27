شاهد تركي آل الشيخ يقيم مأدبة عشاء لنجوم المصارعة.. ومن حضر بالثوب السعودي!

أقام رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء يوم (الخميس)، مأدبة عشاء للمدير التنفيذي لبطولة الاتحاد العالمي للمصارعة الحرة فينس ماكمان وعدد من نجوم المصارعة الحرة المتواجدين في المملكة.



وحضر المأدبة عدة نجوم من الذين سيشاركون في فعالية الرويال رامبل التي ستقام على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة) يوم غد (الجمعة).

وظهر في لقطات مصورة من المأدبة المصارع مارك هنري وهو يرتدي الثوب السعودي، ورئيس هيئة الرياضة وهو يتبادل الأحاديث الودية مع ضيوفه على وقع أنغام موسيقى شرقية كانت تعزفها فرقة حاضرة في مكان إقامة المأدبة.