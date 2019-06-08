شاهد.. تركي الفيصل يتحدث عن سبب قتل أسامة بن لادن ورمي جثته في البحر

تحدث الأمير تركى الفيصل بن عبد العزيز، رئيس الاستخبارات العامة السعودية الأسبق، عن اسباب قتل الامريكيين لزعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن وإلقاء جثته في البحر.

وقال تركي الفيصل، خلال لقائه ببرنامج “الذاكرة السياسية” المذاع على فضائية “العربية”، ردا على سؤال عن سبب قيام الامريكيين بقتل أسامة بن لادن بدلا من اعتقاله قائلا: “ما عندي تحليل لذلك وحسب كلامهم عندما دخلوا عليه الغرفة كان يحمل سلاح وانه قتل لهذا السبب”.

وعن سبب رمي جثته في البحر بدل دفنه، قال تركي الفيصل “انه بحسب كلامهم ايضا لم يريدوا ان يكون له مشهد او مزار او شيء يجلب الناس اليه فلو دُفن في ارض معينة ربما اصبح محلا للزيارة”.