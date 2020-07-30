تساقطت مساء أمس (الأربعاء)، أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة وضواحيها والمشاعر المقدسة، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول الأمطار على المسجد الحرام بالعاصمة المقدسة، وذلك تزامناً مع تغيير كسوة الكعبة المشرفة.

وصُنعت كسوة الكعبة المشرفة من الحرير الطبيعي الخاص الذي يتم صبغه باللون الأسود. ويوجد في الثلث الأعلى من ارتفاع الكعبة الحزام، وعرضه 95 سم، وبطول 47 متراً، وهو مكون من 16 قطعة محاطة بشكل مربع من الزخارف الإسلامية.

ويبلغ ارتفاع الكسوة 6 أمتار ونصف متر، وبعرض 3 أمتار ونصف متر، وهي منسوجة من الحرير، وتزدان بآيات قرآنية وزخارف إسلامية مطرزة تطريزاً بارزاً مغطى بأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

وتتكون الكسوة من 5 قطع، تغطي كل قطعة وجهاً من أوجه الكعبة، والقطعة الخامسة هي الستارة التي توضع على باب الكعبة، ويتم توصيل هذه القطع، بعضها مع بعض. وينتج المجمع الكسوة الخارجية والداخلية للكعبة المشرفة.