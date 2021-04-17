تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشاجرة بين سيدة وبائع تذاكر ” كمسري ” وتعدي الأخير عليها بالضرب بسبب عدم استطاعتها شراء تذكرة القطار .

فيظهر في مقطع الفيديو الذي قام أحد الركاب في القطار بتصويره حديث الكمسري مع السيدة الذي تطور إلى مشاجرة بينهما وتدخل عدد من الموجودين لحل الأمر .

وأثار هذا المقطع موجة من الجدل بين المتابعين بسبب واقعة الاعتداء على راكبة داخل قطار لعدم قدرتها على دفع ثمن التذكرة .

وخرج المهندس ” أشرف رسلان ” رئيس هيئة سكك حديد مصر للتعليق على فيديو الواقعة فقال إنه يرفض مثل تلك الأساليب الغير أخلاقية .

وتابع مشيرا إلى التعليمات الموجهة لبائعي التذاكر داخل القطارات قائلا : ” طالبناهم بالتعامل من خلال القانون مع كافة الركاب وفي الوقت نفسه عدم ارتكاب أي أخطاء ضد الركاب ” .