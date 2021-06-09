نشر ” هاني يونس ” المتحدث بإسم مجلس الوزراء المصري صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” من قيام جهاز تنمية مدينة الشروق بتعليق ” توك توك ” بواسطة رافعة على مدخل المدينة .

وذلك تمهيدا لمصادرته والتأكيد على منع تسلل التوك التوك إلى المدينة حيث أنه ممنوعا في مدينة الشروق .

وكتب هاني يونس في تعليقه على الصور : ” رسالة رئيس جهاز الشروق .. إلى من يهمه الأمر متحاولش علشان ده اللي هيحصل مع أي (توك توك) يقرب من مدينة الشروق ” .

وتابع : ” واتفرج على المصير النهائي للتوك توك الوحيد المتحفظ عليه بالمدينة أثناء نقله وإيداعه بمخازن الجهاز تمهيدا لإجراءات المصادرة وسط تأييد وفرحة من السكان حفاظا على المظهر الحضاري الذي تتميز به مدينة الشروق .. علما أن هناك بالمدينة وسائل نقل آمنة ومريحة ومناسبة ” .