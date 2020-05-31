علق الاعلامي المصري عمرو اديب في حلقة الامس من برنامجه الحكاية المذاع على قناة “ام بي سي مصر” على عملية اطلاق وكالة وكالة الفضاء الأميركية ناسا رواد فضاء من الأراضي الأميركية لاول مرة منذ عشر سنوات.

وشدد عمرو اديب على ان المميز في هذا الاطلاق كان تعاون ناسا مع شركة SpaceX قائلا “هذه لحظة تاريخية لما طلع اثنين رواد فضاء لاول مرة قطاع خاص” وتابع “الاثنين اللي طلعوا حيوصلوا المحطة الدولية ويعملوا عدد من التجارب”.

ووصف عمرو اديب مؤسس شركة تسلا و “سبايس اكس” بأنه شخص مجنون وعبقري قائلا انه يخطط ان ينشر شبكة كبيرة من الاقمار الاصطناعية لبث الانترنت عبر الفضاء.