شاهد.. تفاصيل اللحظات الأخيرة لصدام قبيل إعدامه: رفض مقابلة ابنته وهذا ما قاله عندما رأى حبل المشنقة !

كشف مستشار الأمن القومي العراقي السابق موفق الربيعي، لأول مرة، معلومات عن اللحظات الأخيرة قبيل إعدام الرئيس العراقي صدام حسين.

وقال الربيعي، في لقاء ضمن برنامج “وفي رواية أخرى”، على شاشة “التلفزيون العربي”، إنه “عندما صعد صدام حسين لحبل المشنقة، نظر إليّ وقال هذي للرجال”، في إشارة إلى حبل الإعدام.



وكشف أن “صدام حسين طلب منه إعطاء المصحف الخاص به الذي كان يحمله ليلة إعدامه لابنته، لكنه (الربيعي) رفض، فطلب منه صدام أن يعطيه إلى محاميته، فأخذه منه وسلمه إلى المدعي العام”.

وأضاف مستشار الأمن القومي العراقي السابق، أن “رغد صدام حسين طلبت التحدث مع والدها قبيل إعدامه، لكنه رفض ذلك، مؤكدا أن ابنة الرئيس العراقي الراحل هددته بقولها: “إنت وعشيرتك مطلوبون لنا إلى يوم القيامة”.