أطلق ميشال حايك سلسلة توقعات جديدة للسنة الجديدة 2021 في إطلالة عبر شاشة “أم تي في” في سهرة رأس السنة عبر خلالها عن رؤيته للاحداث المرتقبة في عدد من الدول.

وقد تطرق ميشال حايك في توقعاته الى عدد من الدول العربية نورد لكم أبرزها:

الامير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد بمهب مواجهات وسلسلة من الاحداث والطوارىء يكون مستعد لها

فعل وردة فعل تعيد هيبة هيئة كبار علماء المسلمين الى الواجهة

غياب وجوة مقربة من الامير محمد بن سلمان منها بارادته ومنها ليس بارادته

يواجه ويقاوم ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان زلزال اعلامي عالمي ممنهج لتطويقه

تسرق ماء زمزم الاضواء بحدث استثنائي

طوارىء بهيئة البيعة السعودية

تعديل بثلاثية الاحرف MBS

حدث ضخم سابق لاوانه ذو ارتباط بيوم يتردد صداه في المملكة ودول الجوار وابعد

المملكة العربية السعودية على امتدادها تحبس انفاسها بلخظة فيها استعراض لتشوف شو حيصير بالعروش والمناصب والكراسي

مكة المكرمة بالمرصاد لكل المحاولات

بداية ظهور تداعيات غامضة ومقلقة للقيود التي فرضت على بعض الامراء

تحت شعار هز الداخلية تنهز المملكة تستهدف الوزارة ورجالها بعدوان لم يمر مرور الكرام

نكسة مؤلمة بانتظار الفن السعودي

احد الامراء المراقبين بطريقه لخارج المملكة