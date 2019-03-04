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شاهد: جلد جماعي بإندونيسيا لشباب وفتيات بعد ضبطهم داخل فندق في سهرة ماجنة

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Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

جلد جماعي لشباب وفتيات بإندونيسيا

تعرض عدد من الفتيان والفتيات للجلد القاسي في مقاطعة إتشيه الإندونيسية بعد ضبطهم داخل غرفة الفندق وهم يستمتعون بسهرتهم المختلطة الماجنة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته صحيفة “ديلي ميل” اللحظات التي جُلد فيها المضبوطين البالغ عددهم 12 شخص، على أعين المواطنين بعد قضائهم عدة أشهر في السجن نتيجة انتهاكهم الشريعة الإسلامية وضبطهم في غرفة خارج نطاق الزواج.

وفي حديثه، أشار رئيس هيئة الأمر بالمعروف المحلي مروان : “أن هذا القانون وُضع ليكون له تأثير رادع ، ليس فقط بالنسبة للمجرمين وإنما للمتفرجين الذين يشاهدون الضرب”.

يُذكر أن جماعات حقوق الانسان انتقدت هذا النوع من العقاب كما دعا رئيس اندونيسيا “جوكو ويدودو” لانهائه، لكن هذه الممارسات تحظى بتأييد واسع بين سكان مقاطعة آتشيه، التي يعيش بها 5 ‪ ملايين مسلمIndonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

Indonesia's Aceh whips unmarried couples after hotel raid

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