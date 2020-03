شاهد .. جويل ماردينيان تثير الجدل ب ” كمامة ” مرصعة بالأحجار

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

#جويل_مردينيان @wiglogic . .. أقوى براند للاكستنشن والبواريك بواريكهم تخوووووووف من كثر ماتبين طبيعية🔥😿 يوصلون لجميع انحاء العالم 🌍✈ للطلب والاستفسار 👇🏻👇🏻 @wiglogic @wiglogic @wiglogic @wiglogic #مودل_روز #مريم_حسين #هيفاء_وهبي #دبي#الكويت#السعوديه#الامارات#عمان#العراق #روان_بن_حسين #روى_الصبان#اسيل_عمران #لجين_عمران #نهى_نبيل