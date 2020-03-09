شاهد .. جويل ماردينيان تثير الجدل ب ” كمامة ” مرصعة بالأحجار

انتشرت على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لخبيرة التجميل اللبنانية ” جويل مارديينان ” أثارت الجدل والانتقادات بين المتابعين .

حيث ظهرت جويل ماردينيان وهي ترتدي كمامة على وجهها مرصعة بالأحجار الصغيرة اللامعة والبراقة .

وهو الأمر الذي استنكره بعض المتابعين الذين رأوا أن ما قامت به جويل هدفه الاستعراض وهو ما لا يتناسب مع ما يشهده العالم من مخاوف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد .

فجاءت التعليقات مثل : ” اذا انتقلت لك العدى خلي الكشخة تنفعك ” و ” قولوا لها تراه مرض مو موضة ” و ” فعلا الستراس والغلامر بيحمي من العدوى ” و ” بتجيها كورونا ملكية ” و ” الناس في مرض وهم يتباهون بالكمامات حسبي الله ونعم الوكيل ” .

والبعض الآخر جاءت تعليقاتهم بأن كل ما في الأمر أن جويل ماردينيان تتصرف بعفوية وتلقائية وجرأة .