شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس الأميركي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن مساء الثلاثاء سجالات لفظية حادة حول مسائل عدة تطغى على السباق إلى البيت الأبيض.

وتطرقت المناظرة إلى الضرائب بعد تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن قيمة الضرائب التي دفعها ترامب وهو التقرير الذي نفاه الرئيس مؤكدا انه سيؤكد ذلك لاحقا ليرد عليه بايدن قائلا “متى ان شاء الله؟” باللغة العربية بمعنى انه لن يفعل ابدا.

Biden dropped an "Inshallah" at the debate. pic.twitter.com/DLrGWR3eGb — Waleed Shahid (@_waleedshahid) September 30, 2020

وبالحديث عن فيروس كورونا، قال بايدن إن “ترمب لم تكن لديه خطة في مواجهة كورونا”، متهما الرئيس الأميركي “بتجاهل الأزمة وممارسة لعبة الغولف” ومن جانبه، أكد ترمب أن “العديد من الدول لم تعلن صراحة عن وفياتها من جراء الفيروس مثل أميركا” وأضاف ترمب أنه وفر “كافة التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا، وأن أعداد الوفيات تراجعت”.