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شاهد .. حرب الطماطم في كولومبيا

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أقيم يوم الأحد  الماضي الحدث التقليدي الذي يقام سنويا ويعرف بإسم ” توماتينا ” .. ويقام في بلدة” سوتامارشان ” والتي تبعد حوالي ساعتين شمال العاصمة بوغوتا .

وهذا الحدث هو جزء من مهرجان ثقافي يتم في نهاية كل موسم حصاد لأن هذه البلدة مشهورة بزراعة الطماطم .

وقام الحدث على حشد كبير من الناس اشتعلت بينهم حرب الطماطم وذلك عن طريق التراشق بين بعضهم البعض بالطماطم لتصبغ البلدة ووجوه المشاركين باللون الأحمر .

وقال ” هيز سواريز ” منظم الحدث أن جميع الطماطم المستخدمة في هذه المعركة هي من الطماطم الغير صالحة للاستهلاك .

 

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