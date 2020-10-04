انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام عدد من المسلمين المناصرين للرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” بالتجمع أمام مستشفى والتر ريد العسكري في ولاية ميريلاند حيث يتلقى العلاج هو وزوجته ” ميلانيا ترامب ” بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد .

وذلك تعبيرا منهم على حبهم ومساندتهم لهم في هذه الأزمة معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل .

ويظهر في مقطع الفيديو المشاركون في التجمه وهم يرفعون لافتات كتب على بعضها أصوات مسلمة لترامب ” و ” ترامب 2020 ” تعبيرا عن دعمهم له في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر نوفمبر القادم .

كما ظهر أيضا رجلا يقرأ آيات من القرآن داعيا المسلمين إلى الدعاء لترامب والسيدة الأولى في صلواتهم ولجميع المصابين بفيروس كورونا .