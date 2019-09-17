شاهد.. حشو رضاعة مولود برصاص السلاح!

بعد إنتشار مقطع عبر منصة التواصل الإجتماعي “تويتر ” لمولود يستنشق البارود ، نشر مقطع آخر لمولود رضيع آخر قام ذويه بحشو رضاعته برصاص السلاح، في تصرف هستيري وعديم المسؤولية يعتقد ذويه أنهم بفعلهم أملكوا طفلهم القوة والجبروت، ولكن الواقع في الواقع لم يكسب الطفل سوى الأضرار الصحيه والنفسيه على المدى القريب والبعيد.



ولم تكن هذه الواقعه الأخيرة من نوعها والمسلسل لا يزال يتجدد وقائم على قدم وساق، يتفنن فيه الأهالي بالتصرفات الهمجيه والغير عقلانية الخارجة عن نطاق المنطق والدين، حازت هذه المقاطع على صدى واسع وتجاوب سريع من الجهات الحكومية لردع من هم على شاكلتهم، علق أحد المغردين عبر منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”: “فعلا شيء غير طبيعي … أطفال خلفوا اطفال للاسف.. لا يستحقونهم .. هناك أناس محرومين من الإنجاب يتمنون طفل يملي حياتهم.. هؤلاء الا يحمدون الله على هذه النعمه التي محروم منها كثيرًا من الناس .. حسبنا الله ونعم الوكيل ..”. وراحت مطالبات عديدة بوضع جهات مختصه لحماية الأطفال وأمر بسحب الحضانة في حال تبين عدم كفاءة الوالدين.