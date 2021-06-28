احتفل ” عمرو ” حفيد الفنان ” يوسف شعبان ” من زوجته الأميرة ” نادية إسماعيل ” وهو نجل ” سيناي ” إبنة الفنان الراحل بزواجه من فتاة تدعى ” هايدي ” .

وأقيم حفل الزفاف داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة وسط حضور كبير من العائلتين وعدد من الأصدقاء والمقربين .

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور من عقد القرآن وحفل الزفاف .. وأشار المتابعون في تعليقاتهم إلى وسامة حفيد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي ورث بعض الملامح من جده وجمال عروسه .

يذكر أن ” سيناي ” هي إبنة يوسف شعبان من زوجته نادية إسماعيل إبنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول وشقيقة الملك فاروق .