شاهد .. حفل زفاف داخل مقبرة

في واقعة غريبة ومثيرة للجدل أقيم حفل زفاف لعروسين داخل مقبرة للأطفال في بريطانيا وفقا لما نشرته صحيفة ” الديلي ميل ” البريطانية .

وجاءت مراسم الحفل في أجواء مخيفة ومرعبة حيث حرص العروسان على ارتداء ملابس غريبة باللون الأسود كما اشترطوا على ضيوفهما الألبسة السوداء من رؤوسهم وحتى أقدامهم .

كما اعتمدوا في تزيين حفل الزفاف على الألوان القاتمة حيث اكتست المقاعد باللون الأسود وقاموا بوضع مجموعة من الزهور الأرجوانية المجففة والصناعية على المقابر من أجل تزيينها واستخدموا أضرحة قبور الأطفال الموتى كأعمدة للتصاميم .

وكان الاستثناء الوحيد في حفل الزفاف هو إبن العروس الذي ظهر مرتديا زي ديناصور .

وبعد تداول الصور بشكل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي أثارت حالة من الجدل حول تصرف العروسين .. إذ إنتقد الكثيرون إقامة حفل الزفاف في مقبرة مشيرين إلى أنه أمر فظيع ومثير للاشمئزاز متسائلين عن كيفية إستخدام شواهد القبور كديكورات .