شاهد .. حفل زفاف مصري يصدم المعازيم وإطلالة غريبة للعروسان

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لحفل زفاف أقيم في مصر والذي شهد ظهور العروسان بإطلالة غريبة وغير معتادة مما أثار الجدل بين متابعي السوشيال ميديا كما صدم الحاضرين بالحفل أيضا .

حيث ظهرت العروس وهي مرتدية ل ” جامب سوت ” جينز أزرق بديلا لفستان الزفاف وترتدي حذاء أبيض .. واحتفظت بارتداء الطرحة البيضاء على رأسها حيث يبدو أنها أرادت تمييز نفسها عن الحضور من خلالها .

أما عن إطلالة العريس فظهر مرتديا شورت جينز وقميصا أبيض وأعلاه جاكيت جينز .

وقدم العروسان وسط دهشة الحاضرين لحفل الزفاف وصلة رقص شعبي على أنغام أغنية ” مافيا ” للفنان محمد رمضان .

وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو والذين انقسمت آرائهم بين مؤيد لهما وإنهما استطاعا القيام بما يريدانه وبين من اعترض على قيامهما بذلك في الليلة التي يسميها الجميع ” ليلة العمر ” وأن فستان الزفاف هو حلم كل فتاة .

وأكد البعض على إنهما قاما بذلك من أجل الشهرة بانتشار الفيديو على مواقع السوشيال ميديا وتحقيق عددا كبيرا من المشاهدات وإنهما بذلك يشوهان التقاليد المتعارف عليها في حفلات الزفاف .