الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. حفل زفاف نجل الفنان الراحل ” ملحم بركات “

شاهد .. حفل زفاف نجل الفنان الراحل ” ملحم بركات “

بواسطة -
0 80

احتفل ” وعد بركات ” نجل الموسيقار اللبناني الراحل ” ملحم بركات ” بحفل زفافه على عروسته ” ريتا نصر ” .

وشهد حفل الزفاف حضور أفراد من العائلة والأصدقاء المقربين والفنانين .

كما أحيا الحفل كلا من الفنانين وليد توفيق وملحم زين .. وقام الفنان وليد توفيق بزف العروسين .

وقدم الشاعر نزار فرنسيس الصديق المقرب لملحم بركات كلمة بالمناسبة كشف فيها أنه عندما توجه بدعوة للفنان وليد توفيق لحضور حفل الزفاف لم يتردد الأخير للحظة بل قال : ” سأزف إبن أخي ” .

وقام الفنان ملحم زين بغناء أغنية ” مرتي حلوة ” للفنان الراحل .

وتخلل الحفل لحظات مؤثرة أبرزها بث فيديو غنائي للراحل ملحم بركات على الشاشة .. الأمر الذي دفع الحضور إلى التعليق ” ما تبكوه ليلة عرسه ” .

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.