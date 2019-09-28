شاهد .. حفل زفاف نجل الفنان الراحل ” ملحم بركات “

احتفل ” وعد بركات ” نجل الموسيقار اللبناني الراحل ” ملحم بركات ” بحفل زفافه على عروسته ” ريتا نصر ” .

وشهد حفل الزفاف حضور أفراد من العائلة والأصدقاء المقربين والفنانين .

كما أحيا الحفل كلا من الفنانين وليد توفيق وملحم زين .. وقام الفنان وليد توفيق بزف العروسين .

وقدم الشاعر نزار فرنسيس الصديق المقرب لملحم بركات كلمة بالمناسبة كشف فيها أنه عندما توجه بدعوة للفنان وليد توفيق لحضور حفل الزفاف لم يتردد الأخير للحظة بل قال : ” سأزف إبن أخي ” .

وقام الفنان ملحم زين بغناء أغنية ” مرتي حلوة ” للفنان الراحل .

وتخلل الحفل لحظات مؤثرة أبرزها بث فيديو غنائي للراحل ملحم بركات على الشاشة .. الأمر الذي دفع الحضور إلى التعليق ” ما تبكوه ليلة عرسه ” .