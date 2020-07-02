نشرت الطفلة ” هالة مقبل ” البالغة من العمر 11 عاما حفيدة الفنان المصري ” عادل إمام ” مقطع فيديو لها عبر حسابها على تطبيق ” تيك توك ” .

والتي ظهرت فيه وهي تقلد جدها في أحد مشاهده من مسرحية ” مدرسة المشاغبين ” .. حيث كان يتحدث مع الفنانة ” سهير البابلي ” التي طلبت منه الوقوف وأخبرها عن بقائه في الثانوية العامة لمدة 14 سنة .

وقالت هالة تزامنا مع صوت جدها في المسرحية : ” بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقولي أقف ” .

وأثار مقطع الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي خاصة تطبيق تيك توك التي تصدرت هالة مقبل التريند به .. وعلّق العديد من المتابعين بقولهم ” إبن الوز عوام ” .