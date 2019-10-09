شاهد.. حيوان ينتزع “باروكة” مراسلة تلفزيونية على الهواء ويضعها في موقف محرج

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة قيام حيوان الليمور بخلع “باروكة” الصحفية، يولاندا أماديو، أثناء مقابلة تلفزيونية مع ممثل عن حديقة حيوانات يودورا فارمز في معرض وطني في مدينة بيري الأمريكية.



وكان بصحبة مدير الحديقة حيوان الليمور الذي أبدى اهتمامًا بالشعر المستعار للصحفية.

وبعد أن نال الحيوان ثقة الصحفية، وجلس على كتفها، قام بخلع الباروكة من رأسها أثناء البث المباشر، مما وضعها في موقف حرج جدا.

ونتيجة لذلك، استعادت الصحفية شعرها المستعار من الحيوان، وتابعت مقابلتها مع مدير الحديقة.