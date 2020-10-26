هاجم الشيخ خالد الجندي حملات مقاطعة المنتجات الفرنسية، قائلًا: «في ناس بتحرككم علشان تبقوا ألعوبة في أيدي النظام التركي الذي يسعى لإحداث أي زعزعة».

وأضاف “الجندي”، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الأحد، أن «عدد المسلمين مليار و500 مليون، ودعوات المقاطعة عندنا إحنا بس»، متابعا «عايزين تقاطعوا إيه الجبنة.. ناسيين المفاعلات النووية ومحطات الكهرباء ومحطات توليد الكهرباء بالرياح، ومترو الأنفاق».

وتابع: إن هناك 165 شركة فرنسية في مصر بها 38 ألف موظف مصري، وتبلغ الاستثمارات الأجنبية الفرنسية في مصر 5 مليارات دولار، ويصل حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لـ2.8 مليار دولار، معقبًا: «خليك راجل عاقل وأنت بتتكلم، عايز تكون فداء لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- ورينا أخلاق رسول الله».

وكانت قد تصاعدت الانتقادات لتصريحات الرئيس الفرنسي الاخيرة حول الاسلام وسط توسع الدعوات .لمقاطعة البضائع الفرنسية.