شاهد .. دفن جثمان قتيل فيلا نانسي عجرم

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة دفن جثمان السوري ” محمد الموسى ” قتيل فيلا الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” على يد زوجها الدكتور ” فادي الهاشم ” .

وظهر في مقطع الفيديو جثمان القتيل أثناء وضعه في قبره بالمعضمية بمساكن الشرطة في مدينة دمشق ببلده سوريا بعد مرور 50 يوما على حادث مقتله وبعد تسلم أسرة القتيل للجثمان من الطب الشرعي بمستشفى المجتهد في دمشق صباح اليوم الإثنين .

وكانت قد أشارت ” رهاب بيطار ” محامية القتيل في تصريحات صحفية لها من قبل أن لجنة الأطباء الشرعيين السوريين انتهت من تشريح جثمان محمد الموسى وأن تقريرها النهائي سيصدر مصدقا بعد عدة أيام .