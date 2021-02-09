وجهت الاعلامية اللبنانية ديما صادق اتهاما صريحا ومباشرا الى حزب الله باغتيال الناشط لقمان سليم وذلك خلال حلقة الامس من برنامج “حكي صادق” المذاع على شاشة الـ”أمي تي في”.

واعتبرت صادق ان حزب الله قتل سليم لأنه يمثل الصوت الشيعي الحر بوجهه، قائلة: “نعم حزب الله قتل لقمان سليم وما رح ننطر تحقيق لن يأتي لنقولها علنا حزب الله قتل لقمان سليم لأن لقمان هو الشيعي الذي لا يريده الحزب أن يكون ولقمان هو الجريء وحزب الله هو الجبان الذي يحتبىء خلف كاتم صوت”.

وتابعت “لقمان سليم هو الكلمة الحرة وحزب الله الظلامية لقمان هو الفكر وحزب الله هو القمع ولقمان هو الجريء الذي يحارب الفساد وحزب الله وأمواله المشبوهة هو الفساد “.

واضافت “مشكلة حزب الله مع لقمان ومعنا انه بدكم تشوفوا بعيونا نظرة الخوف ونحنا ما عم نخليكم تشوفوا نظرة الخوف ما عم تشوفوا بعيوننا غير نظرة واحدة نظرة الاحتقار نعم نحن نحتقر افعالكم نحتقر انكم شوهتوا مفهوم المقاومة ووسختوها بإجرامكم نحتفر أنكم قتلكم كل مفكري البلد من مهدي عامل لـ حسين مروة لـ سمير قصير لـ جبران تويتي لـ لقمان سليم نحتقر افعالكم لأنكم أداة الاحتلال الايراني وكل احتلال هو حقير”.

وختمت: “حزب الله انتم اداة احتلال ونحن المقاومة التي ستكسر جبروت الاحتلال تحت أقدامها مهما طال الزمن”.