علقت الاعلامية اللبنانية ديما صادق على الكلمة المرتقبة لامين عام حزب الله، حسن نصرالله، اليوم تعليقا على الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وراح ضحيته الالاف بين قتيل وجريح.

وتساءلت ديما صادق، في فيديو نشرته عبر حسابها على تويتر، قائلة “نصرالله شو طالع يقلنا بعد اللي صار شو عنده شي يقلنا ياه؟ بده يقلنا انه هو موجود ليحمينا من اسرائيل؟”.

ثم توجهت ديما صادق الى نصرالله قائلة “اسرائيل كل شيء عملته فينا كبت علينا قنبلة نووية؟ هاي الدولة المجرمة العدوة عملت فينا اللي انته عملتوه فينا؟” وتابعت “انت طالع اليوم بصفتك انت قائد المقاومة اللي هي ضد اسرائيل” واضافت ديما صادق “انت انتقت علة وجودك بالحياة”.

وتابعت ديما صادق أسألتها لنصرالله قائلة “ما كان معك خبر في كان نص قنبلة نووية بالمرفأ اذا كان ما معك خبر شو لكم معنى بالحياة اذا الدنيا كلها عارفة انه المرفأ ماسكه امنيا حزب الله وما معكم خبر طب انت شو علة وجودك بالحياة؟”.