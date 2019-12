شاهد رئيس وزراء إسرائيل يتصل بالسعودي محمد سعود.. والأخير يغني له في بث مباشر

نشر الناشط السعودي، “محمد سعود”، مقطع فيديو في حسابه على تويتر وهو يتحدث لأول مرة على الهواء عبر اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو .

وفي الاتصال سلم نتنياهو على محمد قائلا “السلام عليكم محمد” قبل أن يرحب به محمد بنتنياهو قائلا “نحبك كثيرا” ويتمنى أن يفوز في انتخابات حزب الليكود وأن يجلب السلام للشرق الأوسط، ليرد نتنياهو ممازحا محمد “من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكوديا رائعا” وفقا لـCNN.

وأضاف نتنياهو: “الكثير في المجتمع العربية يصوت لنا أيضا، وهذا جيد لأنهم يعلمون أننا نسعى لدولة أفضل للجميع وشرق أوسط أفضل للجميع باستثناء إيران طبعا..”

Prime Minister Netanyahu called me, what excitement, I hope he wins and brings peace to the Middle East, Netanyahu I appreciate and admire you. God bless you and all the citizens of Israel

⁦@netanyahu⁩ pic.twitter.com/bKL2HMnRSz

— محمد سعود Mohammed Saud מוחמד סעוד (@mohsaud08) December 26, 2019