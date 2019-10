شاهد .. رئيس وزراء الهند يجمع القمامة على أحد الشواطئ ” حافي القدمين “

نشر ” ناريندا مودي ” رئيس وزراء الهند يوم أمس السبت مقطع فيديو في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع ” تويتر ” وهو يقوم بجمع القمامة وعلب البلاستيك من شاطئ مدينة ” ماماباليبورام ” .

وكتب معلقا على ذلك في تغريدته قائلا : ” دعونا نضمن أن تكون أماكننا العامة نظيفة ومرتبة ودعونا نتأكد من بقائنا لائقين ” .

وظهر رئيس الوزراء الهندي وهو يسير على الشاطئ حافي القدمين ويجمع القمامة داخل كيس لاستيكي حاملا إياه على ظهره وفي النهاية أعطاه لأحد العمال .

ويأتي هذا الفيديو ضمن حملة للتوعية وخطة حكومية لوقف تداول البلاستيك والحفاظ على السواحل نظيفة .

وتشكل مشكلة القمامة تحد كبير أمام الهند التي يبلغ إنتاجها اليومي من النفايات البلاستيكية وحدها، نحو 15 مليون كيلوغرام .

Plogging at a beach in Mamallapuram this morning. It lasted for over 30 minutes.

Also handed over my ‘collection’ to Jeyaraj, who is a part of the hotel staff.

Let us ensure our public places are clean and tidy!

Let us also ensure we remain fit and healthy. pic.twitter.com/qBHLTxtM9y

— Narendra Modi (@narendramodi) October 12, 2019